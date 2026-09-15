Inaugurato il nido Calata Capodichino ed è subito tutto esaurito

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È stato inaugurato lunedì, alla presenza dell’Assessora all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano, il Nido “Calata Capodichino”, ospitato presso il plesso “Giordano Bruno” dell’I.C. Villa Fleurent, a Calata Capodichino. Il nuovo servizio educativo accoglie 18 bambine e bambini e rappresenta una risposta concreta a un bisogno particolarmente sentito dalle famiglie del territorio, dove fino a oggi non era presente un servizio di questa tipologia. A confermare la forte domanda è anche il fatto che il nido ha già raggiunto il tutto esaurito, a testimonianza dell’importanza dell’apertura per il quartiere e per le famiglie.

«L’apertura del Nido Giordano Bruno rappresenta un risultato di grande valore per il territorio – ha dichiarato l’Assessora all’Istruzione e alle Famiglie Striano – perché consente di offrire un nuovo e importante servizio educativo alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie in un’area che fino a oggi ne era priva. Ma il significato di questa inaugurazione va ben oltre l’apertura di un nido: gli spazi che oggi accolgono i bambini erano infatti occupati abusivamente. Recuperarli, riqualificarli e restituirli alla comunità significa affermare concretamente i principi della legalità, della sicurezza e della buona amministrazione».

Il risultato è stato raggiunto attraverso la collaborazione tra Comune, Municipalità, uffici comunali, forze dell’ordine, ASL e tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella realizzazione del progetto. Particolarmente complesso il percorso che ha portato all’inaugurazione, sviluppato in tempi brevi e attraverso diverse fasi: dal recupero degli spazi al loro riallestimento, dalla progettazione e realizzazione dei lavori all’acquisizione delle autorizzazioni necessarie, fino al reperimento e all’organizzazione del personale educativo e dei servizi di supporto.

«Desidero rivolgere un ringraziamento sincero a tutte le persone e alle strutture che hanno contribuito a trasformare questo progetto in una realtà – prosegue l’Assessora Striano – a partire dall’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu e dalle forze dell’ordine, che hanno accompagnato il percorso di recupero degli spazi, e dall’Ufficio Politiche per la Casa – un ringraziamento particolare va al dottor Vincenzo Acampora, che prima del pensionamento ha dedicato energie e attenzione a questo progetto. Un ringraziamento va inoltre alla Municipalità, all’ing. Stravino dell’Ufficio Tecnico, che ha curato il progetto e la realizzazione dei lavori, alla Direttrice Alessia Piccolo, al Presidente Fabio Greco, all’Assessora alla Scuola Teresa Esposito e a tutti i consiglieri della Municipalità. Ringrazio anche i consiglieri comunali del territorio, in particolare Gennaro Acampora e Salvatore Flocco, che hanno seguito e sostenuto con grande attenzione il progetto. Infine, un ringraziamento speciale – conclude Striano – va alla Responsabile dell’Area Educazione Barbara Trupiano, per il prezioso lavoro svolto nel reperimento e nell’organizzazione del personale in tempi rapidissimi, sia per la parte educativa sia per i servizi di supporto affidati a Napoli Servizi. Grazie, infine, a tutte le persone che, anche lavorando dietro le quinte, hanno contribuito con professionalità e impegno a rendere possibile questa inaugurazione».