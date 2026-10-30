Napoli, il nuovo centro sportivo a Qualiano entra nella fase decisiva: De Laurentiis invia le bozze di contratto

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Il nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano si avvicina sempre più alla realizzazione. La trattativa per l’acquisizione dei terreni individuati nell’area di Pozzonuovo-Cardinale sarebbe infatti arrivata alle battute finali, con Aurelio De Laurentiis impegnato in prima persona per accelerare i tempi e consegnare alla società una struttura di proprietà.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la bozza di contratto con i proprietari dei terreni è pronta ed è stata già trasmessa ai legali dei venditori per le ultime verifiche. Si tratta di una superficie complessiva di circa 13-14 ettari, situata lungo via Ripuaria.

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Se non dovessero emergere ulteriori ostacoli di natura tecnica o burocratica, il club potrebbe arrivare alla firma del preliminare di acquisto già nel corso della prossima settimana.

Napoli, centro sportivo a Qualiano: previsti dieci campi da calcio

Il progetto prevede la realizzazione di una vera e propria cittadella sportiva destinata a ospitare sia la prima squadra sia le formazioni giovanili. Sono previsti dieci campi da calcio, oltre a foresterie, palestre e strutture dedicate alla preparazione atletica.

A confermare il numero dei terreni di gioco era stato lo stesso Aurelio De Laurentiis lo scorso 23 settembre, quando aveva annunciato pubblicamente l’individuazione dell’area di Qualiano: «Abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio».

All’interno del complesso dovrebbe trovare spazio anche la nuova sede del Napoli, con gli uffici dell’area tecnica, sportiva e amministrativa, oltre agli ambienti destinati ai dipendenti del club.

Per il Napoli si tratterebbe di un investimento strategico, destinato a cambiare sensibilmente l’organizzazione della società e a garantire finalmente una casa di proprietà a tutte le proprie formazioni.

L’obiettivo di De Laurentiis è arrivare all’apertura dei cantieri nei primi mesi del 2027, con gennaio o, più probabilmente, febbraio come periodo indicato per l’avvio dei lavori.

La firma del preliminare rappresenterebbe dunque un passaggio fondamentale, anche se successivamente sarà necessario completare gli adempimenti amministrativi e urbanistici per rendere concretamente possibile la realizzazione dell’opera.