Violenza durante Puteolana-Atletico Marano, calciatore finisce in ospedale

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Nuovo episodio di violenza nel calcio dilettantistico in provincia di Napoli. A farne le spese è stato Antonio Catuogno, difensore dell’Atletic Football Club 2022 di Marano, formazione che milita in Prima Categoria, colpito al volto durante la partita contro la Puteolana 1909, disputata sabato scorso al centro sportivo Kennedy di Napoli.

A rendere noto l’accaduto è stata la società maranese, che ha ricostruito l’episodio e documentato le conseguenze riportate dal proprio tesserato. Il calciatore, raggiunto da un colpo all’occhio mentre il pallone era lontano dall’azione, ha dovuto lasciare il campo e recarsi in ospedale. Gli accertamenti medici hanno evidenziato un trauma facciale e il sospetto di una frattura nella zona laterale dell’occhio. Il club ha inoltre diffuso il referto ospedaliero a sostegno della propria denuncia.

A suscitare la reazione della dirigenza non è stata soltanto la gravità delle lesioni, ma anche la gestione dell’episodio durante la gara. Secondo la ricostruzione fornita dall’Atletic Football Club 2022, il giocatore che avrebbe colpito Catuogno non è stato sanzionato dall’arbitro e non sarebbero stati adottati provvedimenti disciplinari neppure dopo le successive proteste. La società avversaria, tuttavia, si è scusata per quanto accaduto. Anche l’allenatore della Puteolana 1909 è intervenuto, richiamando in panchina il calciatore coinvolto. Quest’ultimo si è poi scusato con Catuogno e si è informato sulle sue condizioni di salute. L’episodio riporta così l’attenzione sul problema della violenza nei campionati dilettantistici, dove anche una partita di calcio può trasformarsi in un’occasione di aggressione.