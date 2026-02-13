Incendio in un deposito ad Orta di Atella, carbonizzati 7 camion per la raccolta dei rifiuti

PUBBLICITÀ

Violento incendio ad Orta di Atella, al confine con il comune di Succivo, dove ieri sera verso le 21.20, le fiamme hanno avvolto una ditta di gestione e smaltimento dei rifiuti. L’incendio sviluppatosi all’interno di un deposito ha carbonizzato ben 7 camion adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

L’incendio in una ditta di rifiuti ad Orta di Atella

Le fiamme, scoppiate per motivi ancora da chiarire, sono state domate dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise. Quest’ultimi sono stati allertati dai residenti preoccupati alla vista di un fumo nero e denso divampato dalla zona della ditta. Grazie al loro intervento tempestivo l’incendio non si è propagato ad altri mezzi presenti nell’area e ad un capannone adiacente. La situazione è attualmente sotto controllo e si indaga ora sui motivi che hanno determinato lo scoppio dell’incendio fortunatamente senza alcun ferito. Stando alle prime ricostruzioni delle forze locali, sarebbe sempre più concreta la pista dolosa, visto che è stata notata un auto che è corsa via proprio nel momento in cui le fiamme hanno preso vita.

PUBBLICITÀ