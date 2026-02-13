PUBBLICITÀ
HomeCronacaIncendio in un deposito ad Orta di Atella, carbonizzati 7 camion per...
CronacaCronaca locale

Incendio in un deposito ad Orta di Atella, carbonizzati 7 camion per la raccolta dei rifiuti

Mariapia Adamo
Di Mariapia Adamo
Ultima modifica:
Incendio in un deposito ad Orta di Atella, carbonizzati 7 camion per la raccolta dei rifiuti
Incendio in un deposito ad Orta di Atella, carbonizzati 7 camion per la raccolta dei rifiuti
PUBBLICITÀ

Violento incendio ad Orta di Atella, al confine con il comune di Succivo, dove ieri sera verso le 21.20, le fiamme hanno avvolto una ditta di gestione e smaltimento dei rifiuti. L’incendio sviluppatosi all’interno di un deposito ha carbonizzato ben 7 camion adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

L’incendio in una ditta di rifiuti ad Orta di Atella

Le fiamme, scoppiate per motivi ancora da chiarire, sono state domate dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise. Quest’ultimi sono stati allertati dai residenti preoccupati alla vista di un fumo nero e denso divampato dalla zona della ditta. Grazie al loro intervento tempestivo l’incendio non si è propagato ad altri mezzi presenti nell’area e ad un capannone adiacente. La situazione è attualmente sotto controllo e si indaga ora sui motivi che hanno determinato lo scoppio dell’incendio fortunatamente senza alcun ferito. Stando alle prime ricostruzioni delle forze locali, sarebbe sempre più concreta la pista dolosa, visto che è stata notata un auto che è corsa via proprio nel momento in cui le fiamme hanno preso vita.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Mariapia Adamo
Mariapia Adamo

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati