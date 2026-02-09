Incendio nella pizzeria Benvenuti al Sud a Secondigliano, in fiamme anche il gommista

PUBBLICITÀ

Un incendio è divampato nella notte alla pizzeria Benvenuti al Sud, sul corso Secondigliano. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme hanno avvolto il locale rendendo necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco, tuttora impegnati sul posto per domare gli ultimi focolai.

Nel corso delle operazioni, l’incendio si è esteso anche a un’attività di gommista adiacente, aggravando la situazione: per questo motivo sono state inviate ulteriori squadre dei vigili del fuoco e la Polizia di Stato ha provveduto a transennare completamente l’area per motivi di sicurezza. Le forze dell’ordine sono presenti sul posto per la gestione dell’emergenza e della viabilità. Evacuato per precauzione l’intero palazzo.

Non si registrano feriti. A causa del rogo, la circolazione è bloccata su entrambi i lati del corso Secondigliano e anche i bus delle linee Anm ed Eav hanno dovuto deviare il proprio percorso.