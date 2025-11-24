PUBBLICITÀ
Inchiesta sulle liste d’attesa, la Regione Campania querela “Report”

Inchiesta sulle liste d'attesa, la Regione Campania querela "Report"
Per il servizio relativo alle “liste d’attesa” mandato in onda nella puntata di Report andata in onda ieri, domenica 23 novembre, la Regione Campania ha dato mandato al suo Ufficio legale di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3.

“Siamo di fronte – si legge in una nota di palazzo Santa Lucia – a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata. Già durante il Covid la stessa trasmissione, dopo una querela della Regione, fu costretta a pubblicare sul proprio sito una smentita rispetto ai dati falsi pubblicati“.

Lo scorso venerdì, nel corso della consueta diretta social, il presidente della Regione Vincenzo De Luca aveva anticipato l’intenzione di procedere alla querela. “Abbiamo visto un anticipo di un servizio televisivo che riguarderà le liste d’attesa. Noi – le parole di De Luca – ci prepariamo serenamente, da buoni samaritani, a una prossima querela per diffamazione”.

Ultima diretta da Presidente di De Luca, saluta i cittadini della Campania e querela Report

 

