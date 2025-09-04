Incidente a Pompei, camion dei Vigili del Fuoco sprofonda nella fontana in piazza

PUBBLICITÀ

Incidente nella centralissima piazza Bartolo Longo a Pompei. Un camion dei Vigili del Fuoco è sprofondato ieri pomeriggio nella fontana a raso. Sono stati danneggiati il basolato e i meccanismi di funzionamento della fontana inaugurata lo scorso febbraio.

I Vigili del Fuoco erano intervenuti per rimuovere la corona di fiori ai piedi della statua della Madonna sulla sommità del Santuario. Quindi, una parte del mezzo si è trovato a transitare su una parte della fontana a raso, che però ha ceduto sotto il peso del veicolo. Nessuna conseguenza per il conducente.

PUBBLICITÀ

Il Comune riferisce che in piazza Longo c’è un’ordinanza di divieto per i mezzi pesanti. I vigili sarebbero intervenuti senza avvisare la polizia municipale.

LEGGI ANCHE – Incendio tra Giugliano e Qualiano, sirene lungo la Circumvallazione

Oggi alle 14:30 i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania stanno intervenendo per un vasto incendio di sterpaglie sulla Circumvallazione Esterna tra i comuni di Giugliano e Qualiano, direzione Lago Patria. Vigili del Fuoco sul posto.