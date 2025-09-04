PUBBLICITÀ
HomeCronacaIncidente a Pompei, camion dei Vigili del Fuoco sprofonda nella fontana in...
CronacaCronaca locale

Incidente a Pompei, camion dei Vigili del Fuoco sprofonda nella fontana in piazza

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Incidente a Pompei, camion dei Vigili del Fuoco sprofonda nella fontana in piazza
Incidente a Pompei, camion dei Vigili del Fuoco sprofonda nella fontana in piazza
PUBBLICITÀ

Incidente nella centralissima piazza Bartolo Longo a Pompei. Un camion dei Vigili del Fuoco è sprofondato ieri pomeriggio nella fontana a raso. Sono stati danneggiati il basolato e i meccanismi di funzionamento della fontana inaugurata lo scorso febbraio.

I Vigili del Fuoco erano intervenuti per rimuovere la corona di fiori ai piedi della statua della Madonna sulla sommità del Santuario. Quindi, una parte del mezzo si è trovato a transitare su una parte della fontana a raso, che però ha ceduto sotto il peso del veicolo. Nessuna conseguenza per il conducente.

PUBBLICITÀ

Il Comune riferisce che in piazza Longo c’è un’ordinanza di divieto per i mezzi pesanti. I vigili sarebbero intervenuti senza avvisare la polizia municipale.

LEGGI ANCHE – Incendio tra Giugliano e Qualiano, sirene lungo la Circumvallazione

Oggi alle 14:30 i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania stanno intervenendo per un vasto incendio di sterpaglie sulla Circumvallazione Esterna tra i comuni di Giugliano e Qualiano, direzione Lago Patria. Vigili del Fuoco sul posto.

Incendio tra Giugliano e Qualiano, sirene lungo la Circumvallazione

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati