Schianto sull’Asse Mediano, coinvolti l’Alfa e il camion dei rifiuti

PUBBLICITÀ

Stamattina un’Alfa Mito e un compattatore dei rifiuti si sono scontrati lungo l’Asse Mediano. L’impatto tra veicoli sarebbe avvenuto all’altezza dell’uscita Giugliano-Parete. Subito il traffico è andato in tilt, infatti l’Alfa e il camion si sono messi di traverso bloccando la carreggiata.

Il video dell’incidente

Lacrime a Villaricca per Rocco D’Alterio, il 36enne è morto dopo l’incidente sulla Circumvallazione esterna

Tragico incidente all’alba, lungo la Circumvallazione esterna in zona Melito. A perdere la vita Rocco D’Alterio, 36enne residente a Villaricca, che viaggiava ieri a bordo di una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione, 2 auto procedevano affiancate ad alta velocità quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbero toccate.

PUBBLICITÀ

Una delle vetture ha perso il controllo, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un muretto. L’impatto è stato violentissimo e per il 36enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Marano, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Travolto dall’auto pirata, lutto a Napoli per la morte di Emanuele

Emanuele Brandi è morto nel tragico investimento avvenuto ieri sera sulla strada provinciale tra San Tammaro e Capua. L’uomo passeggiava quando è stato investito da un’auto pirata mentre attraversava la strada. Il 61enne era originario di Napoli ma da anni si era trasferito nel Casertano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini per l’identificazione del conducente del veicolo che è fuggito. La salma di Brandi è stata portata all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta per l’autopsia.