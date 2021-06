Autostrada A1 chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente che ha coinvolto un’auto e due camion, uno dei quali ha preso fuoco, al km 67 in direzione Milano.

Le due vittime dell’incidente, nel territorio comunale di Cadeo (Piacenza), sono gli autisti di un tir e di un’autocisterna, coinvolti in un violento tamponamento a catena con un’auto. A bordo della vettura c’erano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto e a scappare mettendosi in salvo prima che i mezzi prendessero fuoco.

I due camionisti sono morti prima dell’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del 118. Un’area di sicurezza è stata creata dai vigili del fuoco per spegnere l’incendio divampato dalla cisterna coinvolta nell’incidente al km 66 dell’A1 che trasportava Gpl. Nello scontro sono morte due persone, due camionisti. L’autostrada resta chiusa nel tratto Piacenza Sud-Fiorenzuola. E’ in corso la distribuzione di bottigliette d’acqua alle persone in coda, da parte del personale della Direzione di tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. (ANSA).

Drammatico incidente in A1, 31enne napoletano si ribalta con l’auto e muore [ARTICOLO 10 GIUGNO 2021]

Drammatico incidente questa mattina in A1 nella carreggiata Nord tra Capua e Caianello. Come riportato da Edizione Caserta, ci sarebbe una giovane vittima. Si tratta di L.L., 31enne di Volla. L’uomo è deceduto dopo che la vettura sulla quale viaggiava si è ribaltata finendo fuori strada.

In auto insieme alla vittima c’era anche un altro collega, portato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. 39enne, le sue condizioni appaiono piuttosto serie.