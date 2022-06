Paura a Giugliano, scontro tra auto e scooter all’uscita dell’Asse Mediano

Poco dopo le ore 13 si è verificato uno spaventoso incidente all’uscita dell’Asse Mediano di Giugliano. La Guardia di Finanza e l’ambulanza sono giunti in via Nuova Sant’Antonio dopo la segnalazione dello scontro avvenuto all’esterno delle svincolo tra una Seicento, un’Audi e un motorino. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale, fortunatamente non sono in gravi condizioni.

INCIDENTI A GIUGLIANO

Domenica intorno alle 5.30 in via San Nullo due auto si sono scontrate frontalmente: una Panda e una Clio. Nell’auto c’erano 4 persone, tutte trasportate presso gli ospedali di Giugliano, Frattamaggiore e Pozzuoli. La Clio si è incendiata e, purtroppo, l’autista Marco Merone è morto tra le fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. Indagini in corso per chiarire dinamica sulla morte del 25enne di Pozzuoli.

Un altro tragico incidente è avvenuto giovedì notte sull’Asse Mediano nei pressi dell’uscita Giugliano-Parete. A perdere la vita è stato il 21enne Giuseppe Capodanno. Il giovane era in compagnia di 3 amici quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura andandosi a schiantare prima contro il guardrail poi ribaltandosi. Inutili i soccorsi. Per Giuseppe non c’è stato nulla da fare.