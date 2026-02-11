PUBBLICITÀ
Incidente in via Ripuaria a Varcaturo, Mario muore sul colpo

Antonio Mangione
Ultima modifica:
Dramma nella serata di oggi in località Varcaturo, dove Mario, un giovane del posto, ha perso la vita in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto lungo la trafficata via Ripuaria.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo era in sella alla sua moto, una due ruote rossa e bianca, quando – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto si è rivelato fatale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per Mario non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La scena che si è presentata agli occhi dei presenti è stata straziante, suscitando sgomento tra automobilisti e residenti della zona.

Via Ripuaria, arteria particolarmente trafficata soprattutto nelle ore serali, è rimasta a lungo interessata dai rilievi delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare eventuali responsabilità o l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando la comunità sotto shock per la perdita improvvisa di un giovane, l’ennesima vita spezzata sulle strade del territorio #incidentestradale #varcaturo #internapoli #notizie #viaripuaria

Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

