Dramma in Campania, 28enne si schianta con lo scooter e muore sul colpo

Dramma questa notte a Salerno. Un giovane di 28 anni è morto in seguito ad un incidente stradale verificatosi all’altezza del vecchio tribunale. Come riportato da Salernonotizie.it, il 28enne era padre di 3 figli e lavorava in un ristorante in città. L’impatto tra la moto su cui viaggiava e un’auto è stato violentissimo, al punto da essere sbalzato dalla sella. Lo schianto si è verificato poco dopo l’incrocio semaforico. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.