Inseguimento da film per le vie di Scampia, 14enne si lancia dallo scooter senza casco

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Siamo a Napoli, nel quartiere Scampia. I carabinieri della sezione radiomobile stanno percorrendo via Ciccotti quando notano uno scooter 125 cc senza targa. In sella due ragazzini che insieme non arrivano a 30 anni.

La paletta si alza ma l’Alt non viene rispettato. Chi guida ha il casco, il passeggero no. Inizia l’inseguimento tra le strade di Scampia con manovre spericolate e alta velocità.
Durante la fuga, ciò che non ti aspetti. Il 14enne senza casco si lancia dallo scooter. Dopo un centinaio di metri il centauro, anche lui 14 anni, si ferma.

I carabinieri bloccano entrambi e fortunatamente il passeggero sta bene.
I ragazzini vengono denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, il mezzo viene sequestrato.

I due 14enni sono stati affidati ai rispettivi genitori.

