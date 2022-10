Inseguimento dopo la tentata rapina a Giugliano, 2 uomini bloccati in strada

Stamattina due uomini hanno tentato una rapina in un negozio di via Frezza dopodichè è nato un inseguimento con i carabinieri. Pastore Alessandro e Porro Davide hanno provato a fuggire in sella ad un motorino nel traffico di via Frezza, ma sono stati bloccati dai militari in borghese nei pressi della rotonda del cimitero di Giugliano. Entrambi sono stati portati nel carcere di Poggioreale in attesa della convalida di arresto: sono difesi dall’avvocato Luigi Poziello.

EMERGENZA RAPINE A GIUGLIANO

Ieri sera due malviventi hanno compiuto una rapina nel Lidl di via Casacelle. I malviventi sono entrati in azione verso l’orario di chiusura. Col volto travisato da passamontagna, hanno minacciato i cassieri e portato via i soldi. Sul posto per i rilievi del caso la polizia di Giugliano.

I controlli a Giugliano

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della “movida” del Comune di Giugliano in Campania.

Nel corso dell’attività sono state identificate 134 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, e controllati 84 veicoli, di cui 6 sottoposti a fermo amministrativo e 3 a sequestro amministrativo; inoltre, sono state contestate 21 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e guida senza casco protettivo