Insigne saluta Napoli sul palco con Rocco Hunt, mega festa d’addio con 200 invitati e due super ospiti

Ancora poche settimane e Lorenzo Insigne dirà definitivamente addio al Napoli. Una storia d’amore cominciata nel 2004 quando per la prima volta lo ‘scugnizzo’ di Frattamaggiore indossò la maglia azzurra. L’esordio in prima squadra nel 2009-10 con Mazzarri, poi due anni in prestito e il ritorno a casa nel 2012. Da quel momento il numero 24 metterà a referto 121 gol in 432 presenze (ad oggi), con reti indimenticabili come quella al Bernabeu contro il Real Madrid campione d’Europa.

Ospite a sorpresa durante il concerto di Rocco Hunt al Pala Partenope, Lorenzo Insigne è salito sul palco del rapper e ha fatto un caloroso saluto a tutti i tifosi: “Come ben sapete manca poco ma resterete sempre nel mio cuore”. Poi è intervenuto l’artista salernitano: “La storia non si cancella, un lungo applauso per Lorenzo Insigne”.

La festa per l’addio di Insigne

Dal 1° luglio 2022, Insigne sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Toronto. Già domenica, quindi, giocherà l’ultima in casa con la maglia del Napoli e la penultima con la fascia di capitano (il campionato degli azzurri si chiuderà in trasferta a La Spezia).

Per l’addio, il numero 24 starebbe preparando una grande festa con compagni e super ospiti. Come si legge su Il Corriere dello Sport, l’evento si terrà mercoledì 18 maggio in un locale alle porte di Napoli: 200 gli invitati, da De Laurentiis a Spalletti, passando per gli ospiti d’onore Gigi D’Alessio e Clementino.