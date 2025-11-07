Intossicati dopo aver mangiato sushi, 11 finiscono al pronto soccorso:

PUBBLICITÀ

Intossicazione alimentare in un nuovo ristornate di sushi. Questo è quanto accaduto lo scorso weekend a Jesi (Ancona), dove un gruppo di persone ha accusato malesseri improvvisi poche ore dopo aver cenato in un ristorante da poco inaugurato.

I controlli dopo l’intossicazione da sushi

Appena terminata la cena, undici persone si sono recate, con l’ausilio di mezzi propri o accompagnate da familiari e amici, al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. L’equipe curante ha subito diagnosticato una tossinfezione alimentare, con sintomi come nausea, vomito e diarrea, durati circa una giornata. Tra le giornate di domenica e lunedì, i sanitari hanno visitato tutti i clienti che avevano pranzato o cenato al ristorante Yi Sushi di via Cartiere Vecchie. Poco dopo tutti sono stati dimessi con terapia domiciliare.

“Noi siamo stati domenica a pranzo, eravamo in 7, – racconta una signora – lunedì siamo stati tutti male con il vomito, mal di pancia e bruciore allo stomaco per due giorni. Un male incredibile. Dopo tutte le medicine che mi ha dato il dottore il vomito si è fermato, però non mangio niente da due giorni e anche adesso ho paura perché lo stomaco continua a far male”.

L’Asl, intanto, ha avviato le necessarie ispezioni sanitarie nei locali del ristorante per verificarne le condizioni igienico-sanitarie. Previsti diversi controlli sulla gestione degli alimenti al fine di prevenire ulteriori episodi e tutelare la salute dei clienti.