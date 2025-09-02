PUBBLICITÀ

Multato il ristorante da Corrado, scoperta occupazione abusiva. Ieri nell’ambito dei servizi preposti dalla Questura di Napoli, personale della Polizia di Stato e nello specifico gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, con la collaborazione di personale della Polizia Locale – U.O. Stella e U.O. Avvocata–, hanno effettuato un controllo nel ristorante Corrado di via Foria.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno elevato sanzioni amministrative per occupazione abusiva di suolo pubblico, per una linea di illuminazione non autorizzata e per l’installazione di un’insegna pubblicitaria senza le prescritte autorizzazioni. Infine, è stata ⁠sequestrata un’area pubblica, attigua al ristorante, sulla quale era stata realizzata una pavimentazione in calcestruzzo, un impianto elettrico ed una recinzione in ferro allestita con un gazebo e vari arredi.

PUBBLICITÀ