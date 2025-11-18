PUBBLICITÀ
Investito fuori gli chalet a Napoli, le condizioni di Kashim Morol

Redazione Internapoli
Stamattina Kashim Morol ha ringraziato i tanti follower che gli hanno inviato messaggi di vicinanza in seguito all’incidente avvenuto sabato notte. Il 51enne venditore di rose è stato investito in via Francesco Caracciolo, all’altezza dello Chalet Ciro. Il pedone è stato colpito da un’auto, guidata da un giovane di 20 anni e residente nei paesi vesuviani.

Le indagini sull’incidente

Sul luogo dell’incidente è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato il pedone in codice rosso all’Ospedale Cardarelli.  Per i rilievi tecnici finalizzati all’esatta ricostruzione della dinamica, è intervenuta la Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli.

Gli agenti hanno provveduto a ritirare la patente di guida al conducente e
sequestrarne l’auto. Il giovane conducente è stato sottoposto a tutti gli accertamenti urgenti di rito, volti a verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica alcol/droga al momento del sinistro. La Polizia Locale è al lavoro per scoprire le cause e le responsabilità dell’accaduto.

Chi è Kashim Morol

Chi è Kashim, il venditore di rose più famoso di Napoli che spopola sui social

