Lacrime a Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno, per la morte di Jesse Chirico. Il 36enne è stato ucciso da due sicari mentre si trovava in Brasile, suo paese natio. Dopo alcuni problemi con la giustizia italiana infatti, il giovane aveva deciso di cominciare una nuova vita in Sud America.

L’omicidio avvenuto oltre un mese fa

Soltanto addesso, dopo circa un mese dall’omicidio, è trapelata anche in Italia la notiza della morte di Jesse Chirico. Secondo quanto riportano i media brasiliani, il 36enne è stato freddato lo scorso 9 settembre nella piazza del quartiere Setor a Querencia, nella zona del Mato Grosso. Due individui a volto coperto, secondo quanto ricostruito dalle autorità, si sarebbero avvicinati sparandogli diversi colpi di pistola.

Jesse Chirico avrebbe dovuto testimoniare a Salerno

Tra qualche giorno Jesse Chirico avrebbe dovuto testimoniare a Salerno in un processo che lo vede imputato per spaccio di sostanze stupefacenti.