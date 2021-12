Controlli anti-covid al Joia, interrotta festa: locale chiuso per 5 giorni

Ieri sera a Sant’Antimo i carabinieri della locale tenenza intervenivano a corso Europa al Joia dove era in corso una festa. Una serata di musica per 100 persone nonostante il divieto imposto dalle recenti norme anti-contagio. I Carabinieri, senza alcuna criticità dal punto di vista dell’ordine pubblico, hanno fatto defluire gli ospiti. Il proprietario del locale è stato sanzionato, l’attività sarà chiusa per 5 giorni.

Stop a feste e veglioni nelle discoteche e nei locali, De Luca firma l’ordinanza

La nuova ordinanza del presidente della regione Campania ha imposto nuove regole per le feste natalizie e per il Veglione di Capodanno. Scatta il divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento. Lo svolgimento dell’attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere, resta consentita nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo.

STOP AGLI APERTIVI

Restano confermate le disposizioni dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021, e, per l’effetto: a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022. Per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto. Nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento.

OBBLIGO DI MASCHERINA

Confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto. Nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022. Dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, co esclusione dell’acqua. Si precisa che il divieto non riguarda le strutture con modalità di vendita “drive through”, con sistema di ordine, pagamento e ritiro direttamente in macchina.

Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca

“In relazione alla crescita abnorme di contagi registrati nelle ultime tre settimane e segnalata dalle autorità sanitarie, con particolare incremento relativo alle fasce di età giovanili, si sono rese indispensabili misure di contenimento e di divieto di feste al chiuso – che continuano irresponsabilmente – con particolare riferimento a feste scolastiche, feste di laurea, di compleanno e simili. Si ricorda inoltre che in Campania l’uso delle mascherine anche all’aperto, – che viene introdotto in altre regioni – è rimasto obbligatorio per tutto l’anno, anche nei mesi estivi. Si sollecita un controllo, anche con sanzioni – che per ora è rimasto assolutamente inadeguato – da parte delle forze dell’ordine e delle polizie municipali”.