La dedica della mamma di Luciano: “La tua avventura continua nei nostri cuori”

“Le vette hanno preso il tuo coraggio, ma non la tua memoria che resterà per sempre con noi. Il tuo sorriso, la tua risata, il tuo grande cuore vivranno per sempre… incancellabili. La tua avventura continua nei nostri cuore perché nulla finisce e tu sei lì tra le vette che tanto amavi. Per sempre mamma”. Sono queste le parole accorate scritte dalla mamma di Luciano Capasso.

Luciano morto a Saint Moritz, il 25enne di Qualiano travolto dalla valanga

Ieri si è conclusa in tragedia la vicenda riguardante il 25enne di Qualiano trovato morto sulle montagne di Saint Moritz a circa 2700 metri di quota. Il giovane, che lavorava come autista per il Badrutt’s Palace Hotel della nota località montana in Svizzera ed ex militare, aveva approfittato del giorno libero dal lavoro per fare un’escursione in montagna. Luciano era molto esperto, frutto della sua esperienza militare, ed era equipaggiato con la necessaria attrezzatura.

Fatale una valanga staccatasi dalla montagna a causa delle condizioni meteo avverse dei giorni precedenti. Le ricerche sono partite in maniera immediata, ulteriormente incalzate dal messaggio ricevuto dal fratello a distanza di qualche ora: “Cerco di non morire”, scriveva Luciano.