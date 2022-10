La manifestazione per la pace di De Luca diventa un caso, invito a tutte le scuole e delibera da 300mila euro

Un invito a tutte le scuole di Napoli a partecipare e una delibera che fa molto discutere. La manifestazione per la pace, organizzata e promossa dal presidente della Regione Vincenzo De Luca per il prossimo 28 ottobre, è diventata un caso. «Non entreremo nel merito del conflitto e di valutazioni più politiche» ha detto Vincenzo De Luca durante un incontro organizzativo. Auspicando che ci siano più bandiere della pace, che di partito».

In una delibera approvata c’è scritto che la Regione impegnerà “risorse fino ad un massimo di 300mila euro disponibili a valere sul bilancio regionale”.

A che serviranno questi soldi? A coinvolgere gli studenti campani delle «scuole interessante» per consentire loro di partecipare alla manifestazione deluchiana che è stata prevista in piazza Plebiscito a Napoli venerdì 28 (un giorno che teoricamente sarebbe di regolare lezione).

La polemica

Speculare sull’altissimo valore della pace tra i popoli per diventare segretario del Pd, è una manovra così bassa che non ci saremmo aspettati nemmeno da uno come De Luca“: Severino Nappi, capogruppo della Lega del Consiglio regionale della Campania ci va giù pesante contro il Governatore Vincenzo De Luca e la manifestazione per la pace indetta per il prossimo 29 ottobre.

L’accusa: “Studenti usati come claque da parata sovietica”

“Il governatore torna a superarsi arrivando a utilizzare gli studenti – che lui stesso aveva abbandonato durante la pandemia tenendo chiuse le scuole più che in altre parti d’Italia – come claque da ‘parata sovietica’ – incalza Nappi in un apposito comunicato – e per portarli in piazza impegna 300mila euro di soldi pubblici. Vogliamo ricordare che ciò avviene nella regione con la dispersione scolastica tra le più alte del Paese e dai numeri drammatici sul fronte dell’istruzione. Al riguardo presenterò apposita interrogazione consiliare per fare piena luce sulla vicenda”, dice Nappi