La proprietaria è a un funerale e lui tenta di occupargli casa, 54enne di Ponticelli nei guai

Ha approfittato dell’assenza della proprietaria di casa per tentare di occuparle l’appartamento. Fuori per un funerale, una 79enne di Cercola ha lasciato il suo appartamento di Via Matilde Serao e quando ha fatto rientro ha trovato davanti la porta i Carabinieri.

Erano quelli della locale tenenza e avevano bloccato un 54enne di Ponticelli. Aveva con se attrezzi utili per forzare la serratura e se i militari non fossero stati allertati dai vicini avrebbe probabilmente occupato l’abitazione. È stato denunciato e dovrà rispondere di possesso ingiustificato di arnesi funzionali allo scasso.