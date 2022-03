La provincia di Napoli piange un’altra vittima dell’asfalto killer, 40enne muore in un grave incidente stradale

– È di un morto e tre feriti gravi il bilancio di un incidente che ha coinvolto quattro auto sull’A16 Napoli-Canosa nel tratto tra il casello di Tufino e la diramazione Caserta-Roma, in direzione Napoli, in territorio del comune di Casamarciano (Napoli). La vittima è un quarantenne residente in provincia di Napoli. I tre feriti sono stati ricoverati in gravi condizioni nell’ospedale ‘Moscati’ di Avellino.

Secondo una prima ricostruzione della Polstrada di Avellino, l’incidente sarebbe stato causato dal rallentamento dovuto a un precedente tamponamento, con una persona lievemente ferita, tra due auto. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Avellino per liberare gli automobilisti coinvolti nell’incidente, rimasti incastrati nelle lamiere. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed è stato riaperto, su una sola corsia in direzione del capoluogo campano, poco dopo le 21.

Tragico incidente tra Napoli Caserta, papà Carmine muore a 41 anni

Ieri mattina Carmine Cerbone ha perso la vita in un tremendo incidente stradale. Il 41enne era a bordo della sua moto ma all’altezza della rotonda di via Alcide De Gaspari, per cause da accertare, è finito contro un palo. Troppo violento l’impatto, infatti, per il papà non c’è stato nulla da fare. Immediati i soccorsi per il motociclista che è stato condotto d’urgenza in ospedale, ma è spirato a causa della gravità delle ferite. L’uomo lascia una compagna e una bimba.

LE DEDICHE PER CARMINE

“Mai mi sarei aspettata di avere una notizia del genere! Le circostanze ci hanno separati, ma io e te siamo sempre stati fratelli… ho il cuore a pezzi, sei sempre stato una persona solare e amorevole, ciao Carmine, fratello mio! 💔😭 Una morte assurda!“, scrive Conny.

“Non doveva andare così.. Non si può morire così.. Avevi realizzato tutti i tuoi sogni .. Dai forza a tua madre a tua moglie alla tua piccola creatura TVB FRATELLON. Un mese fa me ricern a fratem Marcello Panariello è morto. Adesso tu Carmine Cerbone ..2 frat muort Ma Comm se po’ viver accussi..Dio dammi la forza!!“, esprime così il dolore Irene.