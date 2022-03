La Pupa e il Secchione, la napoletana Emy Buono innamorata: “Lui non ricambia”

Tra le concorrenti più chiacchierate della nuova edizione de La Pupa e il Secchione c’è anche la cubista napoletana Emy Buono. All’anagrafe Emilia, è una napoletana doc, molto esuberante e consapevole di non passare affatto inosservata. Ha smesso di studiare dopo la terza media. Lavora come cubista, ma il suo sogno è quello di diventare famosa. Al momento della sua entrata nel reality Emy si è professata single. La sua speranza, però, sarebbe quella di uscire insieme ad un altro concorrente: Denis Dosio.

Tra la pupa e il pupo sembrerebbe esserci del tenero, almeno da parte di lei. Infatti, non appena è entrata in villa, la giovane napoletana ha iniziato a punzecchiare e cercare di continuo il ragazzo, verso cui sembra aver perso la testa. A quanto pare, però, il pupo – almeno al momento – non ricambia il sentimento. Anzi, si rende disponibile ad aiutare il secchione Alessandro a diventare più pupo così da conquistare Emy.

“Mi piace un ragazzo… però secondo me non gli piaccio“, ha detto la ragazza in confessionale. “È Denis! Può essere anche che gli piaccio ma fa il sostenuto, fa la primadonna, ed è solo il secondo giorno…”. Per ora Dosio non si sbilancia e resta in disparte. Le altre coppie, tuttavia, sono convinte che tra loro possa scoppiare l’amore: “Lei lo guarda incantato, c’è un debole. Qui nasce un amore, per forza“. La concorrente si è invaghita di Denis ma c’è Alessandro che invece ha perso la testa per lei. Il ragazzo si è infatti sfogato e ha dichiarato: “Ho iniziato ad affezionarmi a te e forse sono andato un po’ troppo oltre. Non ho avuto la capacità di capire che tra noi poteva nascere solo un’amicizia e io mi sono illuso che potesse nascere altro, questo è stato un mio errore”.

Emy Buono, chi è la protagonista de La Pupa e il Secchione

Emy Buono de La Pupa e il Secchione 2022 è nata a Napoli il 26 marzo del 1998 ed ha così 24 anni di età. Fin da ragazzina vive con sua madre e con sua nonna, due figure importanti della sua infanzia che ha trascorso coltivando la sua passione, il piccolo schermo. E’ infatti già nota al grande pubblico per aver partecipato in passato al programma televisivo Ti spedisco in convento.

Alta 1.70 e con un fisico mozzafiato, di lavoro fa la cubista ma sui social è già una star. Il suo profilo Instagram emy_buono_ conta quasi 100 mila followers. Ha detto di sè nella sua clip di presentazione di avere un carattere molto forte e che adora fare impazzire gli uomini quando balla sul cubo. Ha inoltre aggiunto che è molto gelosa del suo Secchione e non vuole che nessuna altra Pupa lo guardi.

Il pubblico dei reality l’ha già vista in un altro show, non di Mediaset: parliamo di “Ti Spedisco In Convento”, dove ragazze appassionate di vita notturna e mondana cercavano di rimettersi in riga proprio in un convento. Ora le bella Emy arriva “La Pupa E Il Secchione”, diventandone sin da subito protagonista. In studio infatti fa subito mostra delle sue qualità artistiche, ballando un sensuale twerk insieme ad un secchione.