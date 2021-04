Pubblicità

Questa volta al centro del gossip c’è Adelaide, sorella di Stefano De Martino. Della ragazza di Torre Annunziata si sa poco, sempre lontana dai riflettori, ma pare che in questi mesi Adelaide si sia fidanzata con un volto noto. Secondo quando riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, ci sarebbe una nuova storia d’amore che la 26enne sta vivendo con un altro ‘famoso’, ovvero Emanuele Vicorito. Lui è già conosciuto al piccolo schermo, attore napoletano di Un Posto al Sole ed ha interpretato ‘O Pop’ in Gomorra la serie.

“Adelaide De Martino, sorella di Stefano, ha una relazione con l’attore napoletano Emanuele Vicorito, tra i protagonisti di Gomorra – La serie. “Lei è al settimo cielo”, sussurrano a Oggi persone a lei vicine. Però questo è un vero amore o solo un fuoco di paglia? Ah, saperlo”.

La sorella di Stefano De Martino con l’attore Emanuele Vicorito

E’ stata la sorella di Stefano De Martino ad ufficializzare l’amore con un post pubblicato su Instagram. Un collage di foto in cui i novelli fidanzatini si abbracciano e si lasciano andare a baci e risate. Gli scatti sono stati immortalati in occasione di una passeggiata in centro, la prima dopo le chiusure dovute all’emergenza coronavirus. “Lunedì uggioso ma almeno hanno riaperto i negozi”, scrive la sorella di Stefano De Martino in calce alla foto, “E voi come iniziate questa settimana?”.

Emanuele Vicorito inizia la sua carriera nel 2005 come protagonista del film francese All the Invisible Children, diretto da vari registi del cinema mondiale. Ritorna sullo schermo dopo 9 anni dal suo debutto, interpretando un ruolo principale nel film televisivo L’oro di Scampia diretto da Marco Pontecorvo. Sempre nel 2014 è tra i protagonisti della serie tv Gomorra – La serie, interpretando il ruolo di “O’pop”. Nel 2015 è protagonista del cortometraggio Bellissima con la regia di Alessandro Capitani, il corto ha vinto il David di Donatello 2016 come Miglior cortometraggio.

PER RESTARE SEMPRE INFORMATO VAI SU INTERNAPOLI.IT O VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.