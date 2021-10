Casal di Principe in lutto per la scomparsa di Giovanna. La notizia della dipartita della giovane, madre di due bimbi, ha gettato nello sconforto l’intera comunità. La famiglia di Giovanna era molto conosciuta in città e nelle zone limitrofe. Il marito è infatti titolare di una nota pizzeria a Villa di Briano.

Il cordoglio di Renato Natale, sindaco di Casal di Principe

“Apprendo con grande tristezza della morte per covid di una giovane madre della nostra Città.

Esprimo il mio cordoglio e quella dell’intera Amministrazione a tutti i suoi familiari.

Con questo decesso sale a 38 il numero dei nostri concittadini uccisi da questa malattia, un numero enorme di vittime, eppure continua ad essere bassa la percentuale dei vaccinati. La vaccinazione è l’unica arma contro questa epidemia che ha già distribuito tanto dolore fra la nostra gente.

Oggi ci stringiamo attorno ai figli e ai familiari tutti dell’ennesima vittima del Covid, nella speranza che la strage sia finita”, scrive il primo cittadino su Facebook.

“La societá tutta della Foxes partecipa al lutto che ha colpito Antonio propietario della Pizzeria il Gatto e la Volpe per la perdita della cara moglie Giovanna. Ci stringiamo in un abbraccio forte a lui, ai figli e tutti i loro familiari”, è il messaggio delle Foxies Albanova, la squadra femminile di Casale.