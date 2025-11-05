PUBBLICITÀ
Ladri in azione ad Afragola, bancomat sradicato con l'escavatore

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Ultima modifica:
Ladri in azione ad Afragola, bancomat sradicato con l'escavatore
Ladri in azione ad Afragola, bancomat sradicato con l'escavatore
Nella mattinata di oggi, intorno alle 5, un gruppo di ladri ha messo a segno un furto ai danni della filiale del Credit Agricole ad Afragola. I malviventi, riporta Il Mattino, hanno utilizzato un escavatore, trasportato sul posto a bordo di un camion, per sradicare il bancomat dell’istituto di credito.

Nonostante il forte rumore provocato dall’azione, nessuno tra i residenti della zona ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto sono successivamente intervenute le guardie giurate di un istituto di vigilanza privata, avvertite dall’allarme scattato nella centrale operativa. Al loro arrivo, però, i responsabili si erano già dileguati e non sono state trovate tracce utili alle indagini. L’episodio è ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Afragola, guidata dal luogotenente Raimondo Semprevivo, e del commissariato di polizia diretto dal vice questore Manuela Marafioti.

