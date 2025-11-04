Ladri in azione ad Aversa, colpo nel noto store di elettronica

PUBBLICITÀ

Furto nella notte al negozio Console Planet di via Diaz, ad Aversa. Secondo una prima ricostruzione, riporta Caserta News, i ladri hanno tagliato la saracinesca riuscendo così a entrare all’interno dell’attività commerciale. Il valore complessivo del bottino non è ancora stato quantificato, ma nel punto vendita erano presenti console, telefoni cellulari, decoder e piccoli elettrodomestici.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini in attesa della denuncia formale da parte dei titolari. Questa mattina molti passanti hanno notato la saracinesca danneggiata, segno evidente del colpo messo a segno durante la notte.

FOTO: CASERTA NEWS