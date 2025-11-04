PUBBLICITÀ
HomeCronacaLadri in azione ad Aversa, colpo nel noto store di elettronica
CronacaCronaca locale

Ladri in azione ad Aversa, colpo nel noto store di elettronica

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Ladri in azione ad Aversa, colpo nel noto store di elettronica
Ladri in azione ad Aversa, colpo nel noto store di elettronica
PUBBLICITÀ

Furto nella notte al negozio Console Planet di via Diaz, ad Aversa. Secondo una prima ricostruzione, riporta Caserta News, i ladri hanno tagliato la saracinesca riuscendo così a entrare all’interno dell’attività commerciale. Il valore complessivo del bottino non è ancora stato quantificato, ma nel punto vendita erano presenti console, telefoni cellulari, decoder e piccoli elettrodomestici.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini in attesa della denuncia formale da parte dei titolari. Questa mattina molti passanti hanno notato la saracinesca danneggiata, segno evidente del colpo messo a segno durante la notte.

PUBBLICITÀ

FOTO: CASERTA NEWS

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati