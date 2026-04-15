L’alleanza tra i clan di Scampia e Caivano dietro la stesa al Parco Verde

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La mala di Scampia avrebbe voluto mettere le mani sulle piazze di spaccio del Parco Verde approfittando dei legami con il clan Sautto, alleato dei Ciccarelli. Ci sarebbe questo progetto criminale dietro la stesa condotta lo scorso 27 settembre tra i palazzoni. Ieri sono finiti in manette Michael Rossi, Salvatore D’Arco e Antonio Cangiano che sono stati accusati di pubblica intimidazione con l’uso di armi e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità mafiose.

Gli inquirenti hanno scoperto i legami degli indagati con i vertici del clan Sautto, originario di Scampia, e che, dunque, la stesa dimostrerebbe una rinnovata alleanza tra il clan di Caivano e la cosca di Napoli Nord. Cangiano sarebbe legato al gruppo Cifariello-Cancello, Rossi è vicino ai Cafasso-Mele mentre D’Arco avrebbe legami parentali con i Ciccarelli e i Sautto.

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Il passaggio di potere criminale a Caivano

A seguito dell’arresto, nel novembre 2019 e febbraio 2020, dei boss Nicola e Gennaro Sautto, e di Domenico ‘a Caciotta Ciccarelli, è emerso il pluripregiudicato Massimo Gallo che riusciva a ottenere il controllo delle attività criminali grazie all’alleanza con Antonio ‘Tibiuccio‘ Angelino, ex cutoliano, scarcerato dopo una detenzione quasi trentennale.

A partire dunque dal giugno 2023 e dall’arresto del boss Angelino e dei suoi più fidati affiliati, si è verificato uno stravolgimento del panorama criminale. Ne scaturì così una riorganizzazione delle attività delittuose sull’area caivanese, soprattutto per quanto concerne le estorsioni. Come riscontrato dalle attività investigative illustrate, dunque, ‘a Caciotta, scarcerato nel giugno 2024 per fine pena approfittava proprio della detenzione dei Sautto e di Tibiuccio, riprendeva il comando del Parco Verde, nella gestione in particolare delle estorsioni per conto del fratello Antonio.

Martedì 14 aprile, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia guidata dal Procuratore Nicola Gratteri.