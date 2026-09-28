Lanciano droga e cellulari oltre le mure del carcere, arrestati grazie alle telecamere￼

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Lanciarono un sacco con hashish, cocaina e sette telefoni cellulari oltre le mura perimetrali del carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Le indagini della Procura di Benevento, competente per territorio, hanno portato alla identificazione e all’arresto di due persone.

Gli investigatori della Guardia di Finanza li hanno individuati attraverso l’esame incrociato delle immagini delle telecamere di sicurezza e quelle all’interno della società presso la quale i due avevano noleggiato l’auto. Il Gip ha confermato l’arresto e ha disposto per i due indagati il trasferimento ai domiciliari.

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