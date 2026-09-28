Sorpresi con droga e pistola, padre e figlio minorenne nei guai a Sant’Antimo

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Proseguono i servizi straordinari di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne, con precedenti di polizia, per porto di arma clandestina e ricettazione, nonché denunciato un minorenne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza della Repubblica a Sant’Antimo, hanno controllato un giovane, trovandolo in possesso di un involucro di cocaina, mentre, nel vano portaoggetti del suo motociclo, hanno rinvenuto 9 involucri di hashish del complessivo peso di circa 14 grammi.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’abitazione del predetto, dove hanno sorpreso il 53enne, padre del ragazzo, in possesso di una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa e 7 cartucce; inoltre, all’interno di un borsello, sono state rinvenute altre 43 munizioni dello stesso calibro.