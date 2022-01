Arrestata a Giugliano una donna residente al campo rom di Casoria. La 37enne doveva scontare la pena di un anno e 8 mesi di reclusione per tentato furto. Il provvedimento era stato emesso nel 2016 dal Tribunale di Napoli. In tutti questi anni, però, la donna aveva fatto perdere le proprie tracce fino a quando ieri i Carabinieri della sezione radiomobile l’hanno trovata in un albergo di via Appia.

L’arrestata è stata tradotta al carcere di Pozzuoli.