Il latitante del clan di camorra aveva una pistola sul comodino, catturato in casa

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Alle prime luci dell’alba del giorno di Natale, i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna coordinati dalla DDA
Antonio Aloia
Alle prime luci dell’alba del giorno di Natale, i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna coordinati dalla DDA partenopea hanno rintracciato e arrestato il latitante Antonio Aloia a Gricignano d’Aversa. 

Il 47enne aveva fatto perdere le proprie tracce nell’agosto 2024 quando non era rientrato in carcere dopo un permesso premio dove era detenuto per associazione mafiosa, detenzione illegale di armi, estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso.

Il latitante con la pistola sul comodino

Aloia si nascondeva nell’appartamento di un fiancheggiatore 45enne e quando i carabinieri di Castello di Cisterna – supportati dal team A.P.I. di Napoli – hanno fatto irruzione stava dormendo. Sul comodino una pistola con il colpo in canna. L’arrestato sarà trasferito in carcere. Arrestato anche il fiancheggiatore.

Aloia doveva scontare 27 anni e 3 mesi di reclusione, la sua pena sarebbe terminata nel 2030. Venti anni fa era già stato arrestato da latitante. Il 47enne è fratello di Andrea, arrestato dai Carabinieri a ottobre 2023, anche lui era latitante.

 

