Latitante degli Scissionisti preso in Spagna, Gennaro Cifariello era ricercato da due mesi

Ieri è stato catturato a Tenerife il latitante Gennaro Cifariello, ritenuto esponente di vertice del gruppo criminale Cifariello-Cancello del clan Amato–Pagano. L’arresto è stato effettuato da personale della Policia Nacional di Tenerife, nell’ambito delle attività di ricerca coordinate dall’UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) – Fugitive Active Search Team (FAST) Spagna, in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria partenopea per il reato di sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso.

Il blitz a Scampia

Il fuggitivo si era reso irreperibile in occasione della esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare eseguita, lo scorso 29 settembre, nei confronti di altri 9 esponenti del citato sodalizio criminale operante nei quartieri di Scampia e Secondigliano.

Nello specifico, esponenti di vertice e sodali del gruppo camorristico, al fine di impossessarsi di un immobile di edilizia popolare nella regolare disponibilità di una famiglia di Scampia, avrebbero prima tentato di intimidire i membri del nucleo familiare – addirittura aspettandoli sotto lo stabile di residenza armati di mazze – e, successivamente, sequestrato il titolare dell’immobile affinché, come forma di riscatto, i suoi familiari cedessero le chiavi e la conseguente disponibilità della casa.

Le indagini della DDA di Napoli

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli e condotte dalla Squadra Mobile di Napoli con la collaborazione del FAST Italia del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, hanno consentito di acquisire informazioni rilevanti circa la presenza del ricercato in territorio iberico.

Gli accertamenti esperiti, anche con la collaborazione delle Autorità spagnole, hanno portato alla individuazione di una persona vicina al latitante e permesso di seguirne gli spostamenti fino alla città di Tenerife dove, grazie all’attività di appostamento e sorveglianza della Policia Nacional, si è giunti alla localizzazione e all’arresto del latitante.

Gli elementi di prova posti a fondamento del provvedimento cautelare delineano un grave quadro indiziario nei confronti dell’indagato, persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.