Lavori edili non autorizzati, chiuso il Parking Vittoria a Chiaia

PUBBLICITÀ

La Polizia Municipale ha disposto la chiusura del Parking Vittoria, in via Cuoco, dopo aver accertato l’esecuzione di lavori edilizi non autorizzati all’interno dell’autorimessa. Il provvedimento è scattato al termine dei controlli effettuati dagli agenti, che hanno riscontrato le irregolarità. La struttura è stata nel tempo oggetto di numerose segnalazioni per presunte violazioni, tra cui occupazione abusiva di suolo pubblico e delle strisce blu, mancata emissione di scontrini fiscali, abbonamenti irregolari, presenza di un lavoratore minorenne in nero e minacce ai residenti della zona.

Alla luce del quadro emerso, nella giornata di ieri è arrivato il provvedimento di chiusura dell’autorimessa, a tutela della legalità e della sicurezza urbana.

PUBBLICITÀ

Il Parking Vittoria era già finito al centro dell’attenzione mediatica per un video, divenuto virale, girato durante un sopralluogo del deputato Francesco Emilio Borrelli, nel quale uno dei gestori – successivamente posto agli arresti domiciliari – si rifiutò di farsi identificare da un agente di Polizia e si allontanò fuggendo in scooter lungo il marciapiede. “Un vero e proprio campionario di illegalità quello riguardante questa autorimessa che da tempo segnaliamo insieme ai cittadini per diversi tipi di illegalità. Ringrazio la Polizia Municipale per l’intervento che ha portato finalmente alla chiusura del Parking Vittoria: è la dimostrazione che denunciare serve e che la legalità, se perseguita con determinazione, può vincere. Parliamo di un’attività che lungo tempo ha operato come se fosse al di sopra delle regole, con comportamenti arroganti e pericolosi, arrivando persino a sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine. Ora però è fondamentale che non si abbassi la guardia: servono verifiche costanti e sanzioni esemplari per evitare riaperture-farsa e per mandare un messaggio chiaro a chi pensa di poter fare impresa calpestando le leggi e i diritti dei cittadini onesti”. Queste le parole di Borrelli.