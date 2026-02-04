Le frequenti liti poi la coltellata, Giuseppe ha accompagnato Ylenia in ospedale dopo l’omicidio

PUBBLICITÀ

Si è consegnato spontaneamente agli uffici della Questura dopo aver vagabondato per alcune ore. La Polizia di Stato gli ha notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario. È finita così la fuga di Giuseppe Musella, 28 anni, accusato di aver ucciso la sorella Ylenia, colpendola con una coltellata alla schiena. L’inchiesta aperta dalla Procura di Napoli è coordinata dal pm Ciro Capasso, che insieme alla polizia sta ascoltando le persone vicine alla vittima e informate sui fatti. Tra le piste al vaglio c’è quella di una lite degenerata in violenza, maturata in ambito familiare.

I due fratelli vivevano da soli: sia la madre che il patrigno risultano detenuti. Chi li conosce ha riferito agli investigatori di frequenti liti tra i due, tensioni che si sarebbero aggravate in assenza di figure genitoriali e in un contesto familiare complesso. Secondo una prima ricostruzione, ad accompagnare Ylenia in ospedale sarebbe stato lo stesso Giuseppe, che si sarebbe messo alla guida di un’utilitaria conducendo la sorella al Villa Betania, dove sarebbe stato aiutato da alcuni infermieri prima di dileguarsi.

PUBBLICITÀ

Nelle scorse ore gli uomini della Squadra Mobile hanno rintracciato un’auto con i sedili sporchi di sangue, ritenuta compatibile con quella utilizzata dal giovane anche grazie al confronto con le immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisiti dagli investigatori. A rafforzare la pista del dramma familiare, anche l’assenza di denunce da parte della giovane per stalking o violenze. Resta sullo sfondo un contesto familiare difficile e un movente ancora tutto da chiarire.