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Liberata la spiaggia pubblica a Castel Volturno, sequestrati i lidi

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Liberata la spiaggia pubblica a Castel Volturno, sequestrati i lidi
Liberata la spiaggia pubblica a Castel Volturno, sequestrati i lidi
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Stamattina negli Uffici della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere si è la conferenza stampa indetta congiuntamente dalla predetta Procura e dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i risultati delle attività di contrasto all’abusivismo sul demanio marittimo lungo il Litorale Domitio, eseguite sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito delle direttive impartite dalla Procura Generale.

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I controlli sui lidi a Castel Volturno

Nel corso delle operazioni sono stati eseguiti sequestri di stabilimenti balneari, aree recintate illegalmente. Tra gli interventi di maggiore rilievo: È stata liberata un’area demaniale di circa 14mila metri quadrati precedentemente occupata da una struttura abusiva. Sono stati sequestrati lidi e manufatti realizzati in violazione della normativa vigente.

Le villette abusive a Castel Volturno

L’Autorità Giudiziaria ha assicurato una regia investigativa unitaria e continuativa, orientando in modo sistematico l’azione di polizia giudiziaria svolta dalla Guardia Costiera nonché dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato.
Particolarmente significativo il caso di località Bagnara, a Castel Volturno, dove le indagini hanno portato al sequestro di 80 immobili, in gran parte ville turistiche. Secondo quanto emerso: 19 immobili sono già stati demoliti; 8 risultano attualmente in fase di demolizione.

Stretta su abusivismo e concessioni sul Litorale Domitio, sequestrate 80 ville ‘fuorilegge’

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