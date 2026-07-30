Lido abusivo scovato a Napoli, sequestri e multa da 5mila euro

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La Polizia Locale, insieme alla Polizia di Stato e alla Guardia Costiera, ha condotto un’operazione sul litorale di San Giovanni a Teduccio finalizzata al contrasto delle occupazioni abusive del demanio marittimo e al controllo delle attività presenti sull’arenile.

Gli agenti delle unità operative San Giovanni e Tutela Edilizia e Patrimonio hanno accertato l’occupazione abusiva di un’area di circa 200 metri quadrati, utilizzata per l’esercizio di un’attività di somministrazione anch’essa abusiva, con l’installazione di attrezzature balneari e arredi.

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Al responsabile dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 5.000 euro, mentre sono stati avviati ulteriori accertamenti per verificare la conformità urbanistico-edilizia dello stato dei luoghi. Nel corso dell’operazione, inoltre, sono state sequestrate attrezzature installate abusivamente su un ulteriore tratto di area demaniale marittima.