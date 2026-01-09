PUBBLICITÀ
“Life for Gaza” a Napoli, il concerto per la Palestina in scena al Teatro Bellini

“Life for Gaza – Senza Tregua”, l’evento al teatro Bellini lunedì 19 gennaio alle 19:30. Tante le presenze già confermate: Fiorella Mannoia, Lina Sastri, Moni Ovadia, Edoardo De Angelis, Eugenio Bennato e tanti altri. Collegamenti con Emergency da Gaza e con Francesca Albanese.

LIFE FOR GAZA – SENZA TREGUA è l’evento che si terrà lunedì 19 gennaio dalle ore 19,30 al Teatro Bellini di Napoli. Ne dà notizia l’associazione LIFE for Gaza che, dopo i concerti per la pace al Palapartenope e all’ex area NATO e al flashmob del lungomare, organizza un evento “per Gaza, per la Palestina, per il diritto alla pace e alla vita del popolo palestinese“.

“Una serata di parole e musica d’amore contro il genocidio. Una serata che vuole rispondere all’urgenza di giustizia, perché quando la fame e il freddo divengono mera tattica, quando le medicine, il cibo e l’acqua vengono negate come condanna, quando un intero popolo è espulso dalla propria terra con le armi dei coloni e di un esercito, noi non possiamo parlare di guerra”, affermano gli organizzatori, annunciando che l’incasso della serata sarà utilizzato per il sostentamento di giovani e famiglie giunte recentemente a Napoli dalla striscia di Gaza.

Ci saranno tra gli altri ma si tratta di un primo elenco di artisti e di persone che testimonieranno con la loro presenza la vicinanza e la solidarietà al popolo palestinese: Fiorella Mannoia, Lina Sastri, Moni Ovadia, il regista Edoardo De Angelis, Eugenio Bennato, – Le ORME, Dario Sansone CALIBRO 35, FANALI, Daniele Russo, Eduardo Castaldo, TEATRI35 LE TABLEAU VIVANT, l’ orchestra MUSICA CONTRO IL SILENZIO, il primo violino del San Carlo Gabriele Pierannunzi, il rapper KENTO, Pierpaolo Capovilla, Omar Suleiman e Massimo Mollo dallo spettacolo teatrale Maria di Gaza.

E poi ancora Luigi Daniele e Micaela Frulli giuristi, Mustafa Barghuthi presidente dell’ ONG Medical Relief, Luisa Morgantini Assopace Palestina, Mimmo Lucano sindaco di Riace, RUBA SALIH antropologa all’Università di Bologna • Maria Elena Dalìa portavoce di Global Movement to Gaza e Tony La Piccirella di Global Sumud FLOTILLA, in collegamento da Gaza Giorgio Monti coordinatore medico di EMERGENCY, Francesca Albanese relatrice speciale ONU per la Palestina  in collegamento).

La serata sarà presentata da Sara Lotta e Dalal Suleiman. Per info sull’acquisto dei biglietti: [email protected], prevendite abituali Teatro Bellini tel. 0815499688
www.vivaticket.com/it/ticket/life-for-gaza-senza-tregua/292473

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

