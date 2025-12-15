PUBBLICITÀ
HomeCronacaL'incursione del clan Amato-Pagano al rione Berlingieri: "Succede il bordello"
CronacaCronaca locale

L’incursione del clan Amato-Pagano al rione Berlingieri: “Succede il bordello”

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Ultima modifica:
L'incursione del clan Amato-Pagano al rione Berlingieri:
L'incursione del clan Amato-Pagano al rione Berlingieri: "Succede il bordello"
PUBBLICITÀ

Luigi Carella avrebbe avuto il controllo dello spaccio nel Rione Berlingieri. Il ras detto Gigino ‘a Gallina, non indagato nell’ultima operazione condotta contro il clan Liccardi, avrebbe avuto due fedelissimi a gestire i suoi affari ma è recentemente emersa anche la figura del 42enne Salvatore Montanino.  Il funzionamento della piazza di spaccio è stato ricostruito attraverso le intercettazioni tra il reggente Paolo Abbatiello, Salvatore Sapio e il cugino di Fulvio Montanino, prima vittima della Prima Faida di Scampia.

C’è un’importante conversazione, captata il 19 dicembre 2022, in cui Montanino, detto ‘o chiatto’, avrebbe raccontato a Sapio di un’incursione del clan Amato-Pagano all’interno del rione Berlingieri. Un esponente di spiccio degli Scissionisti si sarebbe presentato a Secondigliano insieme ai suoi uomini armati, a bordo di 8 moto, sminuendo il ruolo del Carella: “Sta imbasciata la sapeva anche Gigino la Gallina e lui mi disse me ne passa per il cazzo di sto Gigino ma che tengo da vedere… mò succede un po’ di bordello qua“.

PUBBLICITÀ

Il 42enne si sarebbe occupato per Gigino di spacciare e gli avrebbe pagato anche il pizzo: “Ma poi tutte le settimane tutti i lunedì, lunedì io gli do mille e sette e mille e otto“. Dunque secondo la DDA di Napoli, Montanino si sarebbe lamentato con Sapio della gestione dittatoriale di Carella poiché avrebbe costretto i pusher del Rione Berlingieri a spostarsi in altre zone: “Ha fatto allontanare tanti ragazzi Gigino“.

“Puoi essere anche il genero di Riina”, il messaggio del capo dei Licciardi agli Amato-Pagano

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati