“Puoi essere anche il genero di Riina”, il messaggio del capo dei Licciardi agli Amato-Pagano

Paolo Abbatiello avrebbe imposto ad un imprenditore di pagare 20mila euro, quasi come fosse una penale, alla luce del fallimento di un affare comune. Dalle conversazioni, captate nel dicembre del 2022, emergerebbe l’intervento del clan Amato-Pagano a cui la vittima si sarebbe rivolto per non pagare il reggente del clan Licciardi. Il titolare dell’azienda, però, non era a conoscenza, come sottolineato dal ras Salvatore Sapio, che i due gruppi criminali erano in ottimi rapporti.

Abbatiello avrebbe provato rabbia a fronte dell’intervento di un affiliato della cosca melitese che avrebbe bloccato il pagamento dei 20mila euro. Il reggente della Masseria Cardone avrebbe inviato due suoi emissari per far arrivare un messaggio chiaro ad un parente di un importante boss scissionista: “Ma ti credi che la malavita si fa per eredità… tu puoi essere anche il genero di Totò Riina. Mò sono andati Lello e coso… Come tu mi blocchi un cosa mia… senza sapere che cosa era… come ti permetti? Non ho capito. E’ una cosa di malavita? Si a posto! Se è una cosa di malavita ce la discutiamo… E’ una cosa commerciale“.

Le indagini contro l’Alleanza di Secondigliano

Le articolate indagini sviluppate tra il 2022 e il 2023 dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli, anche mediante massive attività tecniche, e coordinate dalla DDA di Napoli hanno svelato i segreti della mala napoletana. Documentata l’operatività del clan Licciardi e dei gruppi criminali che appartengono al potente cartello dell’Alleanza di Secondigliano. Inoltre è stato delineato l’organigramma e i ruoli degli affiliati.

Un clan che terrorizza

Scoperte diverse estorsioni condotte contro commercianti e truffatori nei cui confronti il clan ha rivendicato parte dei proventi illeciti. Gli indagati si sono più volte adoperati a recuperare illecitamente i crediti di terzi soggetti, su richiesta di quest’ultimi, che talvolta sono risultati estranei ai circuiti criminali.

Il blitz contro il clan Licciardi