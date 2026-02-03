Lite all’uscita da scuola a Salerno sfocia nel sangue, 16enne pugnalato al collo

PUBBLICITÀ

Lite tra ragazzi di 16 anni all’esterno della scuola finisce nel sangue. Uno dei due giovani viene colpito con un fendente al collo. L’altro accoltellato alla mano.

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 2 febbraio, attorno alle 13:45 all’uscita dalla scuola, in via Corenzio Belisario, in zona Pastena, a Salerno.

Secondo le prime ricostruzioni, due giovani di 16 anni sarebbero stati coinvolti, per motivi ancora in corso di accertamento, in una lite scoppiata a pochi metri da scuola.

Uno dei due avrebbe colpito con un fendente al collo il coetaneo. Entrambi sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivate due ambulanze, una dei volontari della Vopi, l’altra della Croce Rossa, inviate dalla centrale del 118 dell’Asl di Salerno. I due ragazzi sono stati trasportati in ospedale per una ferita da taglio alla mano e l’altro al collo.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che indagano sull’accaduto. Dopo serrate indagini, personale della volante ha ricostruito l’accaduto ed ha proceduto all’arresto dell’aggressore.

Gli investigatori hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero aiutare a ricostruire quanto accaduto.

La vicenda è monitorata dalla Prefettura e dalla Questura di Salerno, che hanno sempre particolare attenzione per gli episodi che coinvolgono minori.