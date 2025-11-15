PUBBLICITÀ
Lite in strada degenerata a Giugliano, la vittima colpita al petto con una lama di diamante

Un uomo ferito con un oggetto tagliente al braccio e all’addome. Una lite senza ancora una motivazione e le telecamere che ne raccontano la dinamica.

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono partiti da questi tre punti fermi.

Sono le 18 circa quando in via Palumbo, Giugliano in Campania, un auto e una bici elettrica passano spedite lungo lo stesso senso di marcia. Arrivati al civico 24 – questo racconteranno le immagini – i veicoli si fermano e i due iniziano a discutere. Il centauro sembra scavare nelle tasche del giubbino e impugnare qualcosa. L’altro, il conducente dell’auto, fa lo stesso ma è lui a colpire e ad andare a segno. Due violente coltellate con un taglierino dalla punta di diamante, di quelli utilizzati per sezionare le piastrelle. Una al braccio e una all’addome.

La bici è sull’asfalto, così la vittima. L’aggressore è già in fuga. Analizzate le immagini, i militari scopriranno il numero di targa e rintracceranno l’uomo immortalato dalle telecamere. In casa troveranno anche l’arma utilizzata.

In manette e poi in carcere Pasquale Sequino, 46enne già noto alle forze dell’ordine.
La vittima rimane ricoverata in prognosi riservata, presso l’ospedale San Giuliano.

Tragedia sfiorata in centro a Giugliano, giovane accoltellato dopo la lite per la viabilità

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

