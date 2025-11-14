PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia sfiorata in centro a Giugliano, giovane accoltellato dopo la lite per...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Tragedia sfiorata in centro a Giugliano, giovane accoltellato dopo la lite per la viabilità

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Tragedia sfiorata in centro a Giugliano, giovane accoltellato dopo la lite per la viabilità
Tragedia sfiorata in centro a Giugliano, giovane accoltellato dopo la lite per la viabilità
PUBBLICITÀ

Attimi di terrore in via Aniello Palumbo a Giugliano, dove attorno alle 18 un ragazzo, verosimilmente al culmine di una lite per motivi di viabilità, è stata accoltellata al torace.

La vittima si trovava in sella a una bicicletta al momento dell’aggressione. Sui marciapiedi della zona sono ancora visibili tracce di sangue. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, mentre il giovane ferito è stato trasportato dagli operatori del 118 all’ospedale San Giuliano in codice rosso.

PUBBLICITÀ

La vittima avrebbe riportato due ferite. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accoltellamento e individuare i responsabili.

A riportarlo in anteprima, Teleclub Italia.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati