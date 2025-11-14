Tragedia sfiorata in centro a Giugliano, giovane accoltellato dopo la lite per la viabilità

PUBBLICITÀ

Attimi di terrore in via Aniello Palumbo a Giugliano, dove attorno alle 18 un ragazzo, verosimilmente al culmine di una lite per motivi di viabilità, è stata accoltellata al torace.

La vittima si trovava in sella a una bicicletta al momento dell’aggressione. Sui marciapiedi della zona sono ancora visibili tracce di sangue. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, mentre il giovane ferito è stato trasportato dagli operatori del 118 all’ospedale San Giuliano in codice rosso.

PUBBLICITÀ

La vittima avrebbe riportato due ferite. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accoltellamento e individuare i responsabili.

A riportarlo in anteprima, Teleclub Italia.