Il noto chef Gordon Ramsey affetto da un tumore, il triste annuncio sui social

Gordon Ramsey, celebre chef britannico di 58 anni è stato operato per un tumore alla pelle. Lo chef, uno dei più notti del piccolo schermo ha pubblicato recentemente sui social una foto del postoperatorio, dove però rassicura, nella didascalia, della sua situazione fisica attuale.

Il volto più amato di Real Time

I più appassionati di cucina e programmi culinari, ricorderanno benissimo lo chef pluristellato che ha cavalcato per anni la cresta dell’onda partecipando a programmi televisivi come Hell’s Kitchen, cucine da incubo e MasterChef , diventando uno dei volti più noti di Real Time; ma soprattutto, ponendo le basi di tutti i programmi di cucina attuali, in Italia e non solo. Ricordiamo inoltre decine di aperture di ristoranti in tutto il mondo e le 17 stelle Michelin ottenute nel corso della sua carriera.

Ecco la malattia da cui era affetto Gordon Ramsey

lo scorso 30 agosto Gordon Ramsay, ha svelato, in un post su instagram, di essere stato sottoposto ad un intervento di rimozione di un carcinoma basocellulare, ovvero un cancro della pelle. Quest’ultimo è un tipo di cancro estremamente comune. Si presenta tipicamente come una lesione cutanea a lenta crescita, spesso sul viso, collo o tronco, favorita da un’eccessiva esposizione al sole. Sebbene raramente dia metastasi, può essere invasivo e distruggere i tessuti circostanti, richiedendo un trattamento chirurgico per la rimozione completa.

Le possibile cause del carcinoma basocellulare

La causa principale del carcinoma basocellulare (BCC) è il danno delle cellule della pelle, causato da radiazioni UV provenienti dall’esposizione al sole o ai lettini solari. Altre cause e fattori di rischio includono l’età avanzata, una carnagione chiara, una storia personale di tumori cutanei, l’esposizione ad agenti chimici come l’arsenico, e alcune malattie genetiche come la sindrome di Gorlin.

Il triste annuncio sui social

Su Instagram Gordon Ramsay scrive ai suoi followers cosa ha vissuto in prima persona, dando loro un consiglio fondamentale: usare sempre la protezione solare, con ironia. «Grato e così riconoscente per l’incredibile team di The Skin Associates e per il loro rapido lavoro reattivo per rimuovere questo carcinoma Basal Cell, grazie! Per favore non dimenticate la protezione solare questo fine settimana. Vi prometto che non è un lifting facciale! Avrei bisogno di un rimborso…»., scrive lo chef, mostrando il cerotto nel punto della rimozione. In tanti hanno espresso solidarietà al volto televisivo, tra cui anche i colleghi come il giudice Robert Rinder.

Il messaggio della figlia

l post di Gordon Ramsay è stato ricoperto di commenti di affetto e auguri di pronta guarigione. Tra le persone a dimostrare allo chef il proprio amore è, tra tutte, la figlia Holly, con un semplice ma efficace “ti voglio bene papà”. Anche la Cancer Research UK ha risposto a Ramsay, ringraziandolo per aver contribuito a sensibilizzare “su quanto sia importante proteggersi dal sole”. L’associazione ricorda anche l’importanza di cercare l’ombra, coprirsi e applicare “la protezione solare regolarmente e generosamente”.