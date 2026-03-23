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L’idea del FAI, insieme al Comune di Napoli, di inserire lo Stadio Diego Armando Maradona tra i siti napoletani delle Giornate di Primavera è stato un grande successo: 10.100 visitatori fanno conquistare al Maradona la prima posizione tra i siti più visitati d’Italia e lo decretano come il sito napoletano più visitato di sempre.

Molto bene anche per gli altri due siti FAI Napoli: Palazzo D’Avalos chiude le due Giornate FAI di Primavera con 1.227 visitatori e Villa Rosebery con 660 visite (sold out in base agli ingressi concessi dal Quirinale).

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Lo stadio Maradona protagonista assoluto delle giornate del FAI, è il sito più visitato d’Italia: tutti i dati

Un dato incredibile che attesta come la casa del Calcio Napoli e il campo calcato dal “Pibe de Oro” sia un luogo iconico non solo per i napoletani. Sono stati 540mila gli italiani che hanno visitato nel weekend, ieri 21 marzo e oggi 22 marzo, i 780 luoghi d’arte, storia e natura aperti al pubblico in 400 città nelle ‘Giornate Fai di primavera’. L’appuntamento, arrivato alla 34esima edizione, ha riscosso anche quest’anno un grande successo.

Il luogo più visitato è stato, appunto, lo stadio Diego Armando Maradona a Napoli, secondo posto per la Corte Suprema di Cassazione, con sede presso il Palazzo di Giustizia a Roma. Sempre a Roma terzo posto per il Palazzo della Cancelleria, quarto posto per Porta Nuova e Cavallerizza presso il C.M.E. ‘Sicilia’ a Palermo. Chiude la classifica dei primi cinque il Giardino storico di Villa Sgariglia a Grottammare.

Le regioni che hanno registrato maggiore pubblico sono state Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Le visite, gratuite o a contributo libero, sono state rese possibili grazie all’impegno di 7.500 volontari delle delegazioni e dei gruppi Fai e di 17mila apprendisti ciceroni, studenti della scuola secondaria appositamente formati dai loro docenti per raccontare le bellezze che li circondano. In entrambi i giorni, sottolinea il Fai, “si è registrato un eccezionale successo di pubblico, con code ordinate in attesa di entrare in numerosi luoghi visitabili, specchio dell’interesse vivo e appassionato dei cittadini per le bellezze, spesso inattese e sempre sorprendenti, che caratterizzano ogni angolo d’Italia”.

Il commento dell’assessora Teresa Armato

«L’apertura dello Stadio Maradona ha avuto il grande successo sperato, richiamando tifosi azzurri, cittadini e turisti. Ora siamo al lavoro per provare a rendere queste visite permanenti e inserirle negli itinerari guidati promossi dal Comune di Napoli. In questo modo l’amministrazione Manfredi prosegue nella realizzazione della progettualità di delocalizzazione dei flussi turistici per decongestionare il centro storico. A breve apriranno al pubblico altre attrazioni, la passeggiata sui tetti del Duomo e il Cimitero delle Fontanelle. Nuove aperture che si aggiungono a quella della Santissima Community Hub (Ex Ospedale Militare) nel cuore di Napoli: i visitatori possono scoprire la rigenerazione urbana di questo luogo storico tra i Quartieri Spagnoli e Montesanto. Continuiamo a lavorare per proporre un turismo esperienziale: le rassegne ideate, sostenute e promosse dall’Assessorato al Turismo propongono spesso visite con aperture straordinarie di luoghi abitualmente chiusi al pubblico e hanno sempre una caratteristica policentrica, proponendo eventi in diverse aree della città e coinvolgendo tutte le Municipalità. I 100 anni del Napoli sono stati celebrati con il grande successo delle visite FAI di Primavera e noi continueremo a festeggiare questo compleanno importante con un’edizione speciale del concorso “Lettere d’amore”, promosso da IoCiSto e AbruzziAMOci e realizzato in collaborazione con l’Assessorato al Turismo. Tutto l’amore per Napoli e per il Napoli potrà essere messo in una lettera, letta dalla giuria presieduta dallo scrittore Maurizio de Giovanni». Così l’Assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato.