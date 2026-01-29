L’ombra della camorra a Castellammare, inviata la commissione d’accesso al Comune

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del Ministro dell’Interno, ha nominato la Commissione di indagine presso il Comune di Castellammare di Stabia, per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione al Comune. L’accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi.
Indagato l’ex consigliere comunale di Castellammare
Concorso esterno in associazione mafiosa. Questo la Direzione distrettuale antimafia di Napoli contesta all’ex consigliere comunale Gennaro Oscurato, dimessosi di recente. Già nelle scorse settimane l’ex consigliere era finito al centro del dibattito politico a causa di una intercettazione in cui parlava al telefono con il presunto cassiere del clan D’ Alessandro.
A difendere l’ex consigliere di maggioranza dell’attuale sindaco Luigi Vicinanza sarà l’avvocato Mario D’Apuzzo, all’opposizione in consiglio comunale e candidato sindaco del centrodestra che aveva sfidato Vicinanza alle elezioni del 2024.
Camorra a Castellammare, indagati il figlio e il nipote del politico