Camorra a Castellammare, indagati il figlio e il nipote del politico

Il figlio e il nipote del consigliere comunale e presidente della commissione pari opportunità del comune di Castellammare di Stabia, Nino Di Maio, sono indagati per associazione camorristica. Lo riporta il sito web del Il fatto quotidiano.

Il giudice per le indagini preliminari di Napoli Maria Luisa Miranda, alla fine dello scorso luglio, ha accolto la richiesta formulata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli (sostituto procuratore Giuseppe Cimmarotta) e disposto una proroga di indagini di sei mesi nell’ambito di un procedimento datato febbraio 2024.

L’ordinanza di proroga dei termini di indagine riguarda Vincenzo Di Maio, 50 anni; Nino Di Maio, 28 anni e Ugo Lucchese, 63 anni, detto “Ugariello”, per gli inquirenti un vecchio membro del clan D’Alessandro. Tutti e tre sono sotto indagine per il reato di associazione mafiosa. La proroga del gip è allegata agli atti dell’ordinanza sulle infiltrazioni del clan nel tessuto economico di Castellammare di Stabia notificata qualche settimana fa.

