Luci d’Artista a Salerno, al via l’accensione: attesi un milione di visitatori

Tutto pronto per Salerno Luci d’Artista, la ventesima edizione della celebre manifestazione che si terrà da stasera 14 novembre 2025 fino al primo febbraio 2026. Luci e scenografie natalizie illumineranno il centro di Salerno, abbracciando più zone della città.

Il percorso della manifestazione Luci d’Artista

La manifestazione seguirà un itinerario che include oltre 40 installazioni luminose collocate lungo il Corso Vittorio Emanuele, la Villa Comunale, Piazza Flavio Gioia e altri luoghi della città. Durante il percorso, pensato per una fruizione semplice e continua, saranno diverse le scenografie urbane suggestive, le architetture luminose e le installazioni interattive. Tutti gli impianti adottano tecnologie LED a basso consumo e programmazione intelligente per ottimizzare efficienza e impatto ambientale.

Presenti alcune iconiche luminarie acclamate dal pubblico ma anche tante altre inedite, tutte da scoprire. Il progettista di questa XX edizione della manifestazione è l’artista torinese Luca Pannoli, che ha fatto dello spazio pubblico e della luce un privilegiato territorio d’indagine. Una quindicina di opere luminose sono state realizzate da alcuni artisti e diventeranno patrimonio della Città di Salerno. Gli artisti che hanno reso possibile il progetto sono: Enrica Borghi, Enzo Caruso, Roberto Castaldo, Livio Ciccarelli, Nello Ferrigno, Eduardo Giannattasio, Luca Pannoli, Eliana Petrizzi e Sergio Vecchio.

Luci d’Artista, manifestazione di attrazione per il turismo invernale del sud Italia, valorizza la filiera ricettiva, il commercio di prossimità e l’indotto culturale, con effetti positivi su occupazione e reputazione territoriale. In più, i turisti che accorrono ogni anno per l’occasione sono ogni anno più numerosi, valorizzando un territorio dalle enormi potenzialità. Nella scorsa edizione, infatti, si sono registrate cifre record con oltre 1.000.000 di visitatori.